×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени закрывают сайты по продаже пум и тигровСегодня в 18:11

  • Текст

Занесенных в Красную книгу.

В Тюмени закрывают 7 интернет-ресурсов, через которые продавались животные, занесенные в Красную книгу. Соответствующий иск прокуроров уже удовлетворил Калининский райсуд города.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, на 88 интернет-страницах размещена информация о леопардах, тиграх, пумах, ягуарах, каракалах, гепардах и оцелотах. В частности каракала предлагается купить за 80 - 500 тысяч рублей, пуму - за 200 тысяч рублей, тигренка - за 350 тысяч рублей.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных предусмотрены уголовная и административная ответственность (ст. 258.1 УК РФ и ст. 8.35 КоАП РФ).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus