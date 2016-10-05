Занесенных в Красную книгу.

В Тюмени закрывают 7 интернет-ресурсов, через которые продавались животные, занесенные в Красную книгу. Соответствующий иск прокуроров уже удовлетворил Калининский райсуд города.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, на 88 интернет-страницах размещена информация о леопардах, тиграх, пумах, ягуарах, каракалах, гепардах и оцелотах. В частности каракала предлагается купить за 80 - 500 тысяч рублей, пуму - за 200 тысяч рублей, тигренка - за 350 тысяч рублей.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных предусмотрены уголовная и административная ответственность (ст. 258.1 УК РФ и ст. 8.35 КоАП РФ).