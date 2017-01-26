На месте чадящего разреза в Коркино будет прудСегодня в 18:58
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Общественная палата дала добро.
Рекультивация крупнейшего в Европе угольного разреза – в городе Коркино под Челябинском – обсуждалась в Общественной палате России. Проект "запечатывания" дымящего котлована и превращения его в пруд получил предварительное одобрение.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОП РФ, в расширенном заседании 25 января 2017 года участвовали первый зампредседателя Комиссии по экологии и охране окружающей среды Валерий Серов, эксперт-эколог, директор Общественного фонда "Гражданин" Максим Шингаркин, замдиректора ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Соловьянов, научные сотрудники Санкт-Петербургского горного университета и другие авторитетные эксперты.
Канцерогенный смог от пожаров в Коркинском разрезе подтачивает здоровье южноуральцев. У края карьера находятся дома, школы, детсады, которым угрожают оползни.
Еще в 2012 году президент РФ Владимир Путин требовал решить проблему, но для региональных властей и собственника выработок задача оказалась непосильной. Летом 2016 года специалисты Уральского горного университета предложили выход: рекультивировать разрез обезвоженными хвостами обогатительной фабрики Томинского ГОКа, который Русская медная компания (РМК) собирается построить на Южном Урале. Хвосты, или отходы руды после извлечения из нее ценных компонентов, представляют собой нефильтрующий и плохо размываемый суглинок.
Техническую возможность и экологическую безопасность такого способа проанализировал Санкт-Петербургский горный университет. И подтвердил, что материалом на основе хвостов после сгущения можно запечатывать подземные полости, перекрывая доступ кислорода к выходам угольных пластов. Тогда эндогенные пожары прекратятся. Тот же материал подходит для укрепления бортов разреза и остановки оползневых процессов.
Как пояснила директор управления экологии, охраны труда и промбезопасности РМК Наталия Гончар, для сгущения хвостов будут применяться лучшие технологии и оборудование производства России, США, Канады и Финляндии. Техусловия разработают специалисты Санкт-Петербургского горного университета. Затем проект отправится на экспертизы в уполномоченные органы, включая Росприроднадзор.
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