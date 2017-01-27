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Трамп приблизил Апокалипсис на полминутыСегодня в 07:56

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Необдуманными высказываниями.

26 января 2017 года стрелки так называемых часов Судного дня были передвинуты вперед на полминуты. Сейчас до конца света осталось две с половиной минуты, передает "Уралинформбюро".

Ученые решили передвинуть стрелки из-за неосторожного высказывания президента США Дональда Трампа об использовании ядерного оружия. Также их насторожил скептицизм нового главы Штатов по поводу изменения климата. Сыграли свою роль активное развитие искусственного интеллекта и киберугрозы.

"Государственные деятели должны действовать немедленно, уводя человечество от края пропасти", - подытожила руководитель "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рэйчел Бронсон.

Следует отметить, что год назад стрелки часов Судного дня остались на месте - ученые учли Парижское соглашение по климату и соглашение по иранской ядерной программе.

По замыслу авторов проекта, Судный день наступит ровно в 00.00. Передвижение стрелки отражает возросший уровень опасности ядерной войны и напряженности в мире, а также глобальных климатических изменений. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала "Бюллетеня ученых-атомщиков". В обсуждении участвуют и внешние эксперты, среди которых лауреаты Нобелевской премии.

Проект был запущен в 1947 году создателями первой атомной бомбы. Первоначально стрелки установили в положение без 7 минут полночь.

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