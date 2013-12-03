Американцы вырастили гибрид человека и свиньиСегодня в 09:05
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Ему отвели лишь 28 дней.
В США группа ученых под руководством Хуана Карлоса Ицписуа Бельмонте впервые в мире смогла вырастит зародыш гибрида человека и свиньи.
В ходе эксперимента в 2075 эмбрионов животного ввели стволовые клетки человека, а позже пересадили их в матки свиньям. Через четыре недели стволовые клетки в 186 зародышах развились в предшественников различных видов ткани, в том числе сердца и печени. Затем все эмбрионы были уничтожены, описывает опыт научный журнал Cell.
Хуан Карлос Ицписуа Бельмонте надеется, что когда-нибудь будет получено разрешение на выращивание подобных "инкубаторов" внутренних органов и тканей для их дальнейшей трансплантации человеку, а также в проверке лекарств. Пока же подобные эксперименты являются почвой для дискуссий об этике, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что исследователи именуют гибрид человека и свиньи "химерой" (мифологическое существо с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом).
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