Ему отвели лишь 28 дней.

В США группа ученых под руководством Хуана Карлоса Ицписуа Бельмонте впервые в мире смогла вырастит зародыш гибрида человека и свиньи.

В ходе эксперимента в 2075 эмбрионов животного ввели стволовые клетки человека, а позже пересадили их в матки свиньям. Через четыре недели стволовые клетки в 186 зародышах развились в предшественников различных видов ткани, в том числе сердца и печени. Затем все эмбрионы были уничтожены, описывает опыт научный журнал Cell.

Хуан Карлос Ицписуа Бельмонте надеется, что когда-нибудь будет получено разрешение на выращивание подобных "инкубаторов" внутренних органов и тканей для их дальнейшей трансплантации человеку, а также в проверке лекарств. Пока же подобные эксперименты являются почвой для дискуссий об этике, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что исследователи именуют гибрид человека и свиньи "химерой" (мифологическое существо с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом).