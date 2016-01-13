Переходя на смартфоны и планшеты.

В 2016 году армия пользователей мобильного Интернета в России выросла на 6 миллионов человек. На сегодня 56 миллионов россиян старше 16 лет выходят в Сеть со смартфонов и планшетов (46,6% аудитории).

О том, что гаджеты становятся устройством для регулярного доступа в Интернет, говорят и технические характеристики покупок: почти половина из них имеет экран диагональю 5 и более дюймов, четырехъядерный процессор и поддерживает LTE.

При этом общая интернет-аудитория среди россиян не увеличилась. Как и в 2015 году, активную жизнь в Сети ведут 84 миллиона человек (70,4% населения). Таковы данные исследования "Всероссийского омнибуса GfK".

По словам аналитиков, в конце 2014 и в 2015 году прирост интернет-пользователей объяснялся тем, что россияне спешили избавиться от стремительно дешевеющих рублей, приобретая технику по старым ценам, передает "Уралинформбюро".