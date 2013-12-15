Мутировавших.

Причиной лишнего веса россиян кроется в плохой генетике. Такие результаты исследования представили ученые из медико-генетического центра Genotek.

У 82% россиян присутствует ген FTO, который делает носителя склонным к набору лишних килограммов и развитию ожирения. А у половины из них наблюдается мутация гена, что усугубляет последствия. У трети носителей гена таких мутаций две. С ними шансы заработать ожирение возрастают в 1,7 раза, передает "Уралинформбюро".