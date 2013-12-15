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Русские толстеют из-за геновСегодня в 10:57

Мутировавших.

Причиной лишнего веса россиян кроется в плохой генетике. Такие результаты исследования представили ученые из медико-генетического центра Genotek.

У 82% россиян присутствует ген FTO, который делает носителя склонным к набору лишних килограммов и развитию ожирения. А у половины из них наблюдается мутация гена, что усугубляет последствия. У трети носителей гена таких мутаций две. С ними шансы заработать ожирение возрастают в 1,7 раза, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
двигаться надо Сегодня в 12:03

Да ладно... Примерно до 45 лету меня вес был стабильным, но как только засела дома по семейным обстоятельствам, то от малоподвижного образа жизни сразу фиг знает откуда набралось лишние 12-14 кг. Ем также как и раньше. не больше не меньше.

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