Русские толстеют из-за геновСегодня в 10:57
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Мутировавших.
Причиной лишнего веса россиян кроется в плохой генетике. Такие результаты исследования представили ученые из медико-генетического центра Genotek.
У 82% россиян присутствует ген FTO, который делает носителя склонным к набору лишних килограммов и развитию ожирения. А у половины из них наблюдается мутация гена, что усугубляет последствия. У трети носителей гена таких мутаций две. С ними шансы заработать ожирение возрастают в 1,7 раза, передает "Уралинформбюро".
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Да ладно... Примерно до 45 лету меня вес был стабильным, но как только засела дома по семейным обстоятельствам, то от малоподвижного образа жизни сразу фиг знает откуда набралось лишние 12-14 кг. Ем также как и раньше. не больше не меньше.ответить
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