Вместе с сотрудниками МЧС.

В уральской столицы приняты дополнительные профилактические меры в связи с участившимися взрывами газа в России.

В 2016 году специалисты АО "Екатеринбурггаз" и ГУ МЧС по Свердловской области провели 16 внеплановых рейдов во всех районов Екатеринбурга. Правила безопасного обращения с газом напоминали также через СМИ. Во многом благодаря предпринятым мерам газовые трагедии в прошлом году обошли уральскую столицу стороной.

26 января 2017 года сотрудники АО "Екатеринбурггаз" и отделения надзорной деятельности по Ленинскому району ГУ МЧС по Свердловской области посетили многоквартирный дом по адресу Решетникова,3.

Инспектор МЧС Андрей Жарков напомнил жителям телефоны экстренных служб, вручил памятки противопожарной и газовой безопасности. Итоги рейда удовлетворили ревизоров: потребители знают правила безопасного обращения с газом, нарушений не выявлено. УК "Стандарт" следит за обеспечением безопасности своих жителей, проверки газового оборудования и вентиляционных каналов проводятся регулярно.

Совместные профилактические рейды по газифицированным многоквартирным домам Екатеринбурга продолжаются. Только в Ленинском районе в течение февраля запланировано 5 таких инспекций, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе газовой компании.