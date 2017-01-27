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Samsung вслед за Apple снизит цены в РоссииСегодня в 11:09

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На 5-10%.

Samsung Mobile в первом квартале 2017 года снизит цены на продукцию в среднем на 5-10%, заявил глава компании в России Аркадий Граф в интервью "Интерфаксу".

По его словам, Samsung регулярно корректирует стоимость устройств. Это связано с выходом на рынок новых моделей.

По итогам 2016 года компания увеличила продажи в России на 30% в деньгах и на 10% в штуках, отметил Граф.

Стоит напомнить, что 19 января Apple снизила цены в своем онлайн-магазине. Подешевела практически вся линейка продукции, передает "Уралинформбюро".

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