За год совершено 64,5 тысячи преступлений.

По итогам 2016 года Челябинская область попала в пятерку самых криминальных регионов России. Впереди оказались Москва, Московская область, Башкирия и Краснодарский край.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, на Южном Урале было зарегистрировано более 64,5 тысячи преступлений. Это на 8,5% ниже, чем в 2015 году.

По экономическим преступлениям в суды было направлено на 17,6% больше дел. Было пресечено 608 коррупционных преступлений, зафиксировано 202 факта дачи взятки.

Общая раскрываемость в прошлом году увеличилась на 2,3%.