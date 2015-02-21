Хозяйка магазина скончалась 3 года назад.

В одном из магазинов Тюмени торговали опасными спиртосодержащими пищевыми добавками.

В ходе совместной проверки прокуратуры и Роспотребнадзора на прилавках были обнаружены пол-литровые бутылки ароматизаторов "Пшеничная" и "Коньяк" крепостью 40 градусов. Приобрести этот "100 % натуральный продукт" можно было за 120 и 130 рублей соответственно. Рядом висело предупреждение "Не для употребления во внутрь! Опасно для здоровья!!!", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Фото: прокуратура Ленинского округа Тюмени

Однако розничная продажа подобной продукции запрещена. Более того, экспертиза выявила в "Пшеничной" и "Коньяке" превышение массовой концентрации сивушного масла. 48 бутылок пищевых добавок были сняты с реализации.

В ходе разбирательства выяснилось, что торговля в магазине осуществляется от имени предпринимательницы 1937 года рождения, которая умерла еще в 2014 году.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Виновному грозит штраф до 300 тысяч рублей либо до 480 часов обязательных работ.