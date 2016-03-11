Будущей зимой.

Чиновники Екатеринбурга уже обдумывают идею ледового городка на следующий новый год. Темой его станет 295-й день рождения столицы Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. А традиционный конкурс ледовых скульптур будет посвящен чемпионату мира по футболу.

На елке обновят систему подсветки и игрушки. В самом городке станет просторнее: рассматривают варианты более компактных аттракционов и использования прилегающей территории. А вот горок по просьбе горожан сделают больше.

В этом году ледовый городок закрыли 22 января. 30 января на главную площадь города вновь пустят автомобилистов.