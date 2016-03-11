ЧМ-2018 в Екатеринбурге высекут изо льдаСегодня в 13:16
- Текст
Будущей зимой.
Чиновники Екатеринбурга уже обдумывают идею ледового городка на следующий новый год. Темой его станет 295-й день рождения столицы Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. А традиционный конкурс ледовых скульптур будет посвящен чемпионату мира по футболу.
На елке обновят систему подсветки и игрушки. В самом городке станет просторнее: рассматривают варианты более компактных аттракционов и использования прилегающей территории. А вот горок по просьбе горожан сделают больше.
В этом году ледовый городок закрыли 22 января. 30 января на главную площадь города вновь пустят автомобилистов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Екатеринбурге в ДТП на трассе пострадали 3 человека
Они госпитализированы.Сегодня в 19:33
На екатеринбургском Уралмаше трамвай сошел с рельсов
Движение встало.Сегодня в 19:12
В Челябинске сразятся боксеры мирового уровня
Штырков и Айвел.Сегодня в 18:34
Пермяк взял в банке кредит для взятки гаишнику
В 40 тысяч рублей.Сегодня в 18:27
Прием первоклассников в Югре начнется раньше срока
Для удобства родителей.Сегодня в 18:20
"Заложников" челябинского зверинца спасет прокуратура
Животные - в невыносимых условиях.Сегодня в 18:17
Тушить свалку под Верхней Пышмой помогут специалисты из Краснодара
Советом.Сегодня в 18:09
Уральские дети бросаются под колеса машин
Включаясь в опасную игру.Сегодня в 18:01
Екатеринбургские пенсионеры устроят "прощальный" митинг
Отправившись в последний льготный рейс.Сегодня в 17:57
В сургутской спецшколе вскрылись новые факты насилия
Над воспитанниками.Сегодня в 17:51
Екатеринбургская прокуратура проверит "косящих" под МУП похоронщиков
По жалобе мэрии.Сегодня в 17:46
6-летняя челябинка пострадала в массовом ДТП с троллейбусом
Ее госпитализировали.Сегодня в 17:44
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на Сицилию
На лето.Сегодня в 17:42
Суд разобрался со стрелявшим по такси пермяком
Он отделался штрафом.Сегодня в 17:38
Свердловские медики получили 14 карет скорой помощи
С расширенным набором оборудования.
-
11 марта 2016 в 18:29
Реквием по парковке: екатеринбуржцы нарисовали будущее Площади 1905 года
Разбившись на два лагеря.23 января в 13:16
Главную площадь Екатеринбурга расчистят за неделю
Вывезя 1300 "кубов" снега и льда.31 октября 2016 в 09:33
Автомобили выгонят с главной площади Екатеринбурга 14 ноября
До конца января.05 сентября 2016 в 18:01
Екатеринбуржцам запретят парковаться на Космонавтов и Уральской
На отдельных участках.25 августа 2016 в 14:54
Мэрия Екатеринбурга передумала закупать новые паркоматы
Нужно решить оргвопросы.06 июня 2016 в 15:08
Суд признал незаконность екатеринбургских паркоматов
Не принимающих наличные.22 марта 2016 в 10:37
Центральная площадь Екатеринбурга преобразится через 2 года
От архитекторов ждут свежих идей.21 марта 2016 в 16:50
В битве за Площадь 1905 года победили автомобилисты
По итогам опроса.02 июня 2015 в 12:55
В мае на екатеринбургские штрафстоянки вывезли свыше 4 тысяч машин
Оставленных где попало.14 мая 2013 в 16:56
Митрополит Кирилл против новогоднего шоу на костях
И будет настаивать на переносе останков с центральной площади Екатеринбурга.
Главные новости
- Сегодня в 16:51В Тюмени при пожаре пострадали две семьи
- Сегодня в 16:47Южноуральские ревизоры взялись за Дубровского
- Сегодня в 16:11Челябинец грозился взорвать гранату в жилом доме
- Сегодня в 14:50С россиян сняли "уголовку" за подзатыльники детям
- Сегодня в 14:23"Медведи" Носова потеряли партийные архивы
Аналитика
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?
Модельная сказка про бытовуху на подиуме
Подросткам читать внимательно!
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.