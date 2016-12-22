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Екатеринбуржцев ждут теплые бесснежные выходныеСегодня в 12:28

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Холода отступили.

После морозных будней екатеринбуржцы смогут как следует отдохнуть в теплый бесснежный уик-энд. Столбик термометра не опустится ниже минус 10 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

До указанной отметки потеплеет уже сегодня, пройдет небольшой снег, ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду.

28 и 29 января погода не сильно изменится. Осадков не ожидается, столбик термометра будет курсировать в районе 7-10 градусов ниже нуля. Скорость северо-западного ветра будет достигать 3-8 метров в секунду.

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