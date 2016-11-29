Они пять дней гуляли с друзьями.

26 января 2017 года в Тюмени нашли обеих школьниц, пропавших в минувшее воскресенье. 13-летние подруги живы и здоровы, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД РФ.

Родители заявили о пропаже дочерей в полицию ночью 22 января. В ходе поисков были обследованы улицы, дворы, заброшенные здания, чердаки и подвалы. Как оказалось, все это время девочки гуляли с друзьями, а ночевали у знакомых. Обеих поставили на профилактический учет.