В Тюмени нашли пропавших 13-летних подругСегодня в 12:34
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Они пять дней гуляли с друзьями.
26 января 2017 года в Тюмени нашли обеих школьниц, пропавших в минувшее воскресенье. 13-летние подруги живы и здоровы, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД РФ.
Родители заявили о пропаже дочерей в полицию ночью 22 января. В ходе поисков были обследованы улицы, дворы, заброшенные здания, чердаки и подвалы. Как оказалось, все это время девочки гуляли с друзьями, а ночевали у знакомых. Обеих поставили на профилактический учет.
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