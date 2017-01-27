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Гостиница у стелы Европа-Азия пойдет под сносСегодня в 14:01

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Она построена незаконно.

В свердловском заказнике под Первоуральском, на границе Европы и Азии, снесут гостиницу, построенную незаконно.

Ее возведением занималось ООО "Галиаскар", которое заключило договор аренды на участок с департаментом лесного хозяйства Свердловской области на 49 лет. Однако вместо временного разборного объекта, как было указано в документе, компания построила капитальное здание.

Нарушены нормы законодательства о лесных угодьях и особо охраняемых территориях. По решению суда договор об аренде будет расторгнут. "Галиаскар" должен снести постройку и привести участок в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства, сообщили "Уралинформбюро" в областной прокуратуре.

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