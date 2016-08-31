"Старожилы", вперед!

В Екатеринбурге вот-вот начнется ежегодная "битва" за зачисление в первый класс. Родители возьмут в осаду элитные гимназии и лицеи, правдами и неправдами выбивая престижные места. В ход вновь пойдут купленные прописки, вызывая возмущение "старожил". Ситуация повторяется из года в год, и вот мэрия собралась навести порядок. Но есть подозрение, что результат будет сродни транспортной реформе - хотели, как лучше, получилось, как всегда. Согласно идее чиновников, детей с временной пропиской планируется "подвинуть" на второй план: с 1 февраля будут записывать первоклашек с постоянной регистрацией, а с временной - с 1 марта. Инициативу вскоре направят в Заксобрание.

Чем может обернуться нововведение, "Уралинформбюро" рассказали эксперты.

Депутат Заксобрания Свердловской области от КПРФ Вячеслав Вегнер:

"Инициатива правильная и направлена на защиту тех, кто постоянно живет рядом со школой. Чтобы у них была возможность попасть в нее. Иначе больше возможностей у тех, у кого больше денег. Раньше они за взятки поступали, сейчас они решают этот вопрос через механизм временной прописки. Естественно, мы понимаем, что они платят за нее. Но элемент честности все же должен быть. Чтобы его ввести, принимается это ограничение временной прописки. Если мы с вами сейчас придем в любой микрорайон, например, вокруг гимназии №13, и проведем опрос жителей, 99% жителей эту инициативу примут на "ура". Они понимают, что это для защиты их интересов. И, конечно, 1% временно прописанных будет против".

Депутат Заксобрания Свердловской области от ЛДПР Михаил Зубарев:

"Саму конкретную инициативу будем обсуждать, когда она поступит в Заксобрание. Надо будет сначала изучить, что конкретно они предложат. Но вообще позиция ЛДПР такова, что все школы должны быть одинаково хорошими. Ведь сегодня эта ситуация с прописками возникает оттого, что мамы и папы, выбирая школу для своих детей, стараются устроить их в хорошую. Если же все будут хорошими, то не будет и необходимости в каких-либо ограничениях".

Руководитель исследовательского центра "Аналитик" Андрей Мозолин:

"Инициатива, может, и хорошая. Но вот только начал снижаться накал споров вокруг транспортной схемы Екатеринбурга, а теперь новая тема. Причем речь о детях – это всегда риск, что люди воспримут ее очень эмоционально. Сейчас просто не время для подобных инициатив – незачем снова будоражить население".

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков:

"Я думаю, что это справедливо. В школы повышенного статуса люди, живущие рядом, иногда просто не попадают. А есть закон об образовании, где говорится о школах в шаговой доступности. Хотя все-таки слишком простой вариант решения. Мы всегда выступали за то, чтобы в школы с повышенным статусом принимали независимо от места жительства, а по результатам испытаний. И должны они работать с 5 класса. Мы за то, чтобы была четкая поддержка талантливых ребят. Вместе с тем предлагаемая мера может навести хоть какой-то порядок. У людей не будет соблазна, пусть даже из благих побуждений, идти на подлог. Ведь дети это тоже понимают".

Председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий:

"Если рассуждать с позиции администратора, то это правильное решение. Если с точки зрения обеспечения прав ребенка на образование в учебном заведении, которое зарекомендовало себя, тут ущербная позиция. Наверное, нужно вводить платную основу или конкурс. Но поскольку ни то, ни другое не может стать фильтром сдерживания, то тогда получается конкурс прописок. А вообще право на образование будет полноценным только тогда, когда родители будут иметь право выбора. Но у нас чисто физически нет возможности обеспечить такой выбор в рамках бесплатного образования. Таким образом, справедливого регулятора все равно не будет. К тому же люди всегда найдут лазейку - в данном случае начнут покупать постоянную прописку".



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