И придержали вертолеты.

В ЯНАО из-за сильной метели закрыты зимники и отменены вертолетные рейсы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного правительства. 27 января скорость ветра на Ямале будет достигать 27 метров в секунду.

Проезд запрещен по сезонным дорогам Салехард - Надым, Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. С ограничениями работает автозимник Уренгой - Красноселькуп: проезд открыт лишь для транспорта массой от 3,5 тонн.

По погодным условиям отложены вертолетные рейсы из Салехарда.