×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Ямале из-за метели закрыли зимникиСегодня в 13:29

  • Текст

И придержали вертолеты.

В ЯНАО из-за сильной метели закрыты зимники и отменены вертолетные рейсы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного правительства. 27 января скорость ветра на Ямале будет достигать 27 метров в секунду.

Проезд запрещен по сезонным дорогам Салехард - Надым, Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. С ограничениями работает автозимник Уренгой - Красноселькуп: проезд открыт лишь для транспорта массой от 3,5 тонн.

По погодным условиям отложены вертолетные рейсы из Салехарда.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus