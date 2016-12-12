На Ямале из-за метели закрыли зимникиСегодня в 13:29
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И придержали вертолеты.
В ЯНАО из-за сильной метели закрыты зимники и отменены вертолетные рейсы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного правительства. 27 января скорость ветра на Ямале будет достигать 27 метров в секунду.
Проезд запрещен по сезонным дорогам Салехард - Надым, Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. С ограничениями работает автозимник Уренгой - Красноселькуп: проезд открыт лишь для транспорта массой от 3,5 тонн.
По погодным условиям отложены вертолетные рейсы из Салехарда.
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