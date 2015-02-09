Чтобы сэкономить их время.

Энергосбытовая компания "Восток" внедрила новый способ дистанционной передачи показаний электросчетчиков. Теперь сургутяне могут делать это через SMS с мобильного телефона на номер: +7 903 767-68-55.

Специалисты компании рекомендуют передавать показания с 20 по 26 число (до 17.00) текущего месяца. Показания, переданные в SMS, принимаются круглосуточно в автоматическом режиме, позволяя значительно экономить время по сравнению с другими способами.

Заполнять SMS следует следующим образом: сначала внести номер лицевого счета, затем через пробел показания счетчика.

Например, для однотарифного счетчика: 2500005001 35600

Для двухтарифного счетчика: 2500051012 12101 0345

Если сообщение заполнено без ошибок, то вскоре придет уведомление о принятии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток".

Если же данные внесены неверно, то придет ответное сообщение с указанием, что данные не приняты. В таком случае необходимо их проверить и повторить попытку или передать показания другими способами.