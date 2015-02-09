Сургутянам разрешили передавать показания счетчиков по SMSСегодня в 14:12
- Текст
Чтобы сэкономить их время.
Энергосбытовая компания "Восток" внедрила новый способ дистанционной передачи показаний электросчетчиков. Теперь сургутяне могут делать это через SMS с мобильного телефона на номер: +7 903 767-68-55.
Специалисты компании рекомендуют передавать показания с 20 по 26 число (до 17.00) текущего месяца. Показания, переданные в SMS, принимаются круглосуточно в автоматическом режиме, позволяя значительно экономить время по сравнению с другими способами.
Заполнять SMS следует следующим образом: сначала внести номер лицевого счета, затем через пробел показания счетчика.
Например, для однотарифного счетчика: 2500005001 35600
Для двухтарифного счетчика: 2500051012 12101 0345
Если сообщение заполнено без ошибок, то вскоре придет уведомление о принятии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток".
Если же данные внесены неверно, то придет ответное сообщение с указанием, что данные не приняты. В таком случае необходимо их проверить и повторить попытку или передать показания другими способами.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Екатеринбурге в ДТП на трассе пострадали 3 человека
Они госпитализированы.Сегодня в 19:33
На екатеринбургском Уралмаше трамвай сошел с рельсов
Движение встало.Сегодня в 19:12
В Челябинске сразятся боксеры мирового уровня
Штырков и Айвел.Сегодня в 18:34
Пермяк взял в банке кредит для взятки гаишнику
В 40 тысяч рублей.Сегодня в 18:27
Прием первоклассников в Югре начнется раньше срока
Для удобства родителей.Сегодня в 18:20
"Заложников" челябинского зверинца спасет прокуратура
Животные - в невыносимых условиях.Сегодня в 18:17
Тушить свалку под Верхней Пышмой помогут специалисты из Краснодара
Советом.Сегодня в 18:09
Уральские дети бросаются под колеса машин
Включаясь в опасную игру.Сегодня в 18:01
Екатеринбургские пенсионеры устроят "прощальный" митинг
Отправившись в последний льготный рейс.Сегодня в 17:57
В сургутской спецшколе вскрылись новые факты насилия
Над воспитанниками.Сегодня в 17:51
Екатеринбургская прокуратура проверит "косящих" под МУП похоронщиков
По жалобе мэрии.Сегодня в 17:46
6-летняя челябинка пострадала в массовом ДТП с троллейбусом
Ее госпитализировали.Сегодня в 17:44
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на Сицилию
На лето.Сегодня в 17:42
Суд разобрался со стрелявшим по такси пермяком
Он отделался штрафом.Сегодня в 17:38
Свердловские медики получили 14 карет скорой помощи
С расширенным набором оборудования.
-
09 февраля 2015 в 14:30
Владельцам жилья без счетчиков придется больше платить за коммуналку
Для них введены повышающие коэффициенты.
Главные новости
- Сегодня в 16:51В Тюмени при пожаре пострадали две семьи
- Сегодня в 16:47Южноуральские ревизоры взялись за Дубровского
- Сегодня в 16:11Челябинец грозился взорвать гранату в жилом доме
- Сегодня в 14:50С россиян сняли "уголовку" за подзатыльники детям
- Сегодня в 14:23"Медведи" Носова потеряли партийные архивы
Аналитика
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?
Модельная сказка про бытовуху на подиуме
Подросткам читать внимательно!
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.