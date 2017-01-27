Власти отказались помогать с приватизацией.

В Челябинске 26 января возобновилась голодовка жильцов общежитий, требующих предоставить им возможность приватизировать их комнаты. Пока что акцию протеста заново запустили в здании по проспекту Победы, 287а. В ней участвуют порядка 20 человек, рассказал "Уралинформбюро" председатель общественного движения "Совет жителей общежитий Челябинской области" Алексей Миклин.

Диалог с региональным министерством имущества, из-за которого декабрьская голодовка была приостановлена, ни к чему не привел. В ведомстве после собственной проверки заявили, что передать содержащееся на областном балансе здание в муниципальную собственность для последующей приватизации невозможно. В областном минздраве, за которым закреплено общежитие, пояснили, что это здание – единственное у ГКБ №3, и они намерены его использовать по назначению.

При этом в декабре в местах общего пользования (кухни, бытовки и т.д.), которые, как говорит Миклин, никем не востребованы, вдруг стартовал ремонт. "Также началось приведение коммуникаций в "работоспособный вид", это наводит на мысль, что вопрос о возможности дать людям использовать свое право на приватизацию по-прежнему никого не интересует, не заботит, и не волнует", - замечает собеседник агентства.

По его мнению, цель ремонтных работ – продемонстрировать, что общежитие используется по целевому назначению. Именно этот нюанс пытаются оспорить протестующие, поскольку нецелевое использование здания предполагает возможность передать его в муниципальную собственность.

Участники акции требуют рассмотреть другие пути решения их проблемы. В том числе, вариант передачи и приватизации не всего дома, а части помещений.

Между тем 1 марта истекает срок бесплатной приватизации. Вопрос о его продлении сегодня рассмотрит Госдума РФ. По словам депутата Андрея Альшевских, есть 4 альтернативных инициативы, однако "фаворит" уже определился: "Коллеги, отвечающие в парламенте за ЖКХ, заранее определились (не без долгих споров), на каком варианте лучше остановиться. Предлагается, что квартиры, выделенные государством, бесплатно смогут оформить в собственность до начала 2020 года, во-первых, крымчане, во-вторых, жители домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в-третьих, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для остальных, считается, "поезд ушел". У них на это было 20 с лишним лет".

Голодовка в общежитиях Челябинска впервые началась 19 декабря и длилась 10 дней. В общей сложности в ней приняли участие порядка 120 человек из 5 зданий.



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