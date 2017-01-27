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Ученые связали смерть со сномСегодня в 15:21

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Высчитав опасные часы.

Коллектив ученых из Уорикского университета и Лондонского имперского колледжа обнаружил зависимость продолжительности жизни от длительности сна.

На протяжении 17 лет они наблюдали за 10 308 служащими. Оказалось, что смертность среди людей, спавших 5 и менее часов в сутки, в 1,7 раза выше, чем среди любителей провести в кровати порядка 7 часов. А от сердечно-сосудистых заболеваний мало спящие гибли в 2 раза чаще.

При этом и долгий сон не панацея. Смертность выше среднего уровня наблюдалась в категории спавших более 8 часов, однако у них не выявили склонности к сосудистым заболеваниям.

Причины такой особенности исследователям еще только предстоит выяснить, передает "Уралинформбюро".

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