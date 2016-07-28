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Административное наказание никто не отменял.
27 января 2017 года Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. "За" проголосовали 380 депутатов, "против" - трое, передает "Уралинформбюро".
"Получается следующая ситуация, что люди наказываются за обстоятельства, не имеющие отношения к правонарушению. Если мать-одиночка даст сыну затрещину, она становится уголовницей. А постороннего дядю накажут административно", - заявил в ходе обсуждения единоросс Андрей Исаев.
Он напомнил, к чему привела ситуация с уголовной ответственностью за побои в семье в Европе, где суды лишают матерей и отцов родительских прав по заявлениям детей.
Против законопроекта выступили ЛДПР и КПРФ.
Принятый Думой документ переводит рукоприкладство в семье в категорию административных правонарушений. Нести уголовное наказание придется только за побои из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти или вражды. За это грозит до двух лет лишения свободы.
За "родственные" избиения будут наказывать по статье КоАП, предусматривающей штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ. При рецидиве в течение года наступит уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ареста на срок до трех месяцев.
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