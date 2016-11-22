На Южном Урале горнолыжный курорт заплатил 200 тысяч за сломанную ногуСегодня в 15:40
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8-летней девочки.
В Челябинской области гостиничный комплекс "Каменный цветок", которому принадлежат горнолыжные центры "Завьялиха" и "Каменный цветок", выплатил 200 000 рублей родителям восьмилетней девочки. Ребенок получил серьезную травму ноги на трассе курорта. Компания перевела средства только после ареста счетов, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.
Девочка пострадала в декабре 2015 года. Перелом был настолько сложным, что ребенку сделали несколько операций. Родители обратились с требованием возместить моральный вред. В феврале 2016 года суд установил, что курорт не обеспечил безопасность своих посетителей: полосы не были разделены, спортсмены катались в разных направлениях. Поэтому ребенок и столкнулся с другим лыжником.
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