Прием первоклассников в Югре начнется раньше срокаСегодня в 18:27
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Для удобства родителей.
В Ханты-Мансийске набор детей в первые классы стартует 28 января, хотя в большинстве городов России - 1 февраля.
"Согласно федеральному закону, запись должна начаться до 1 февраля. Но дата приходится на среду. Нам показалось, что суббота для этого подойдет больше. Все родители свободны и смогут прийти в школу или спокойно дома подать заявку через сайт. 28-го портал госуслуг уже будет работать", – пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.
Отличается дата старта кампании и в Нижневартовске – там начало приема документов в каждой школе в свой день: с 23 января по 1 февраля. В остальном процесс записи детей в первые классы ничем не отличается: до 30 июня принимаются документы по прописке, с 1 июля – в любую школу при наличии там мест.
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