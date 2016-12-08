Для удобства родителей.

В Ханты-Мансийске набор детей в первые классы стартует 28 января, хотя в большинстве городов России - 1 февраля.

"Согласно федеральному закону, запись должна начаться до 1 февраля. Но дата приходится на среду. Нам показалось, что суббота для этого подойдет больше. Все родители свободны и смогут прийти в школу или спокойно дома подать заявку через сайт. 28-го портал госуслуг уже будет работать", – пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Отличается дата старта кампании и в Нижневартовске – там начало приема документов в каждой школе в свой день: с 23 января по 1 февраля. В остальном процесс записи детей в первые классы ничем не отличается: до 30 июня принимаются документы по прописке, с 1 июля – в любую школу при наличии там мест.