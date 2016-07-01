Новый конец света NASA назначило на февральСегодня в 15:15
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К Земле летит километровый метеорит.
В феврале 2017 года на Землю рухнет астероид WF9 - такое заявление сделали в NASA.
Точного места падения не называется, но отмечается, что увидеть полет болида можно будет на территории Великобритании, передает "Уралинформбюро".
По словам астронома российского происхождения Дамира Демина, NASA зафиксировало метеорит еще в октябре прошлого года, но некоторые ученые опровергали возможность его приземления - якобы он не сможет пройти сквозь атмосферу.
Сейчас глыба диаметром более километра мчится к нашей планете со скоростью 26 тысячи миль в час. По мнению Демина, мощность удара при падении болида составит 3 000 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Приземление в океан грозит привести к вскипанию воды и возникновению гигантского цунами, которое может поглотить многие прибрежные города.
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