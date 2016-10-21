Вместе с иностранными коллегами.

Томские ученые примут участие в разработке технологии добычи полезных ископаемых на Луне. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Томского государственного университета, исследователи вступили в международный консорциум по освоению космической сырьевой базы.

Сотрудники вуза уже представили аппарат для производства аналога реголита, из которого преимущественно состоит поверхность Луны. Результаты исследования образцов лягут в основу проекта по извлечению водорода и гелия на спутнике.

Стоит отметить, что добычу и переработку полезных ископаемых в космосе планируется начать в ближайшее время.