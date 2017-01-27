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Свердловские власти "застолбили" SverdloveskСегодня в 16:37

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Зарегистрировав товарный знак.

Свердловские власти зарегистрировали товарный знак Sverdlovesk. Свидетельство Роспатента получила "Распорядительная дирекция МУГИСО".

Знак Sverdlovesk был разработан коммуникационным агентством Red Pepper в 2015 году по заказу региональных властей в рамках обновления айдентики завода "Фарфор Сысерти". В нем сделана отсылка к советскому названию города - Свердловск. В слове Sverdlovesk сделан акцент на love.

Впервые продукция завода с новыми изображениями была представлена на выставке "Иннопром". Позже кружки, тарелки и прочие сувениры с брендом Sverdlovesk были выставлены в фирменных магазинах предприятия, передает "Уралинформбюро".

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