Полиция задержала буяна.

27 января 2017 года челябинец в состоянии наркотического опьянения заперся в своей квартире и грозился взорвать гранату. Инцидент произошел в доме №39 по улице Марченко, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МВД.

По данным челябинских СМИ, на место прибыли сотрудники полиции, бойцы ОМОН и СОБР. Последние выставили оцепление и снайперов. Силовики эвакуировали жильцов подъезда и собрались штурмовать опасную квартиру, но мужчина сдался добровольно. Взрывотехники установили, что наркоман угрожал муляжами гранат.