"Заложников" челябинского зверинца спасет прокуратураСегодня в 18:20
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Животные - в невыносимых условиях.
Жители Челябинска возмущены содержанием животных в частной экспозиции, разместившейся в парке Пушкина. Тревогу забили посетители, обратившие внимание на двух истощенных волчат в малюсенькой клетке, передает "Уралинформбюро" .
26 января 2017 года мини-зверинец посетил известный зоозащитник, ветеринар Карен Даллакян.
"Ситуация ужасная, больные волчата-подростки, истощены с проявлением рахита и не правильного постава лап, взъерошена шерсть, диарея, все признаки дисбактериоза. Про клетку где они содержаться я просто промолчу, лиса тоже подросток маленькая, не развитая по возрасту, тоже есть проблемы со стулом (диарея). Бобер оказался нутрия, сидит без воды в клетке для морской свинки, бесконечно грызёт пластик и клетку.... Видно что плохо и тесно ему.... И ещё огромная рыба скат в узком аквариуме Ширина которого почти шириной рыбы..." - пишет зоозащитник на своей странице "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Владельцы коллекции животных оправдываются тем, что на организацию просторных вольеров для хищников у них нет денег. Карен Даллакян считает, что об этом надо было думать раньше.
По данным челябинских СМИ, он уже обратился с заявлением в природоохранную прокуратуру, а также намерен отправиться в минсельхоз и управление ветеринарии.
Фото: Карен Даллакян, "ВКонтакте"
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