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Пропавшая 17-летняя тагильчанка вернулась к годовалой дочериСегодня в 17:30

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После двух недель отсутствия.

17-летняя жительница Нижнего Тагила Даша Зотикова, пропавшая пару недель назад, вернулась домой 25 января 2017 года. Юная мама годовалой дочери рассказала, что была в Екатеринбурге.

"Жива, здорова, сама пришла, с ней все хорошо", - рассказали близкие Даши журналистам.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 12 января Даша Зотикова вышла из дома в аптеку и пропала. Ее искали по всей Свердловской области.

Известно, что Даша родилась в Макарьеве (Костромская область), где воспитывалась сначала в приемной семье, потом в детдоме. В феврале 2016 года, когда юная мать бросила клич о помощи в соцсетях, ее приютила жительница Нижнего Тагила. Однако отношения в семье не сложились.

"Дарья состоит на учете ПДН на основании неоднократных самовольных уходов. Доверительных отношений в семье не наблюдается", - пояснили в полиции.

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