С расширенным набором оборудования.

Учреждения здравоохранения Свердловской области получили от губернатора 14 новых автомобилей скорой, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.

12 машин отправились в Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Богданович, Верхнюю Салду, Камышлов, Краснотурьинск, Нижние Серги, Сысерть, Тавду и Кушву. Эти города получили машины класса В – это кареты экстренной помощи, полноценные УАЗики, предназначенные для сельской местности.

Екатеринбургской станции скорой медпомощи им. В.Ф.Капиноса и детской областной больнице №1 передали по машине класса С – реанимобили с максимальным набором медицинского оборудования для оказания экстренной помощи тяжелобольным.

Срок службы одной кареты неотложки составляет около пяти лет. Это означает, что ежегодно около 100 машин из 660, работающих в Свердловской области, нужно заменять.