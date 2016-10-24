Свердловские медики получили 14 карет скорой помощиСегодня в 17:38
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С расширенным набором оборудования.
Учреждения здравоохранения Свердловской области получили от губернатора 14 новых автомобилей скорой, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.
12 машин отправились в Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Богданович, Верхнюю Салду, Камышлов, Краснотурьинск, Нижние Серги, Сысерть, Тавду и Кушву. Эти города получили машины класса В – это кареты экстренной помощи, полноценные УАЗики, предназначенные для сельской местности.
Екатеринбургской станции скорой медпомощи им. В.Ф.Капиноса и детской областной больнице №1 передали по машине класса С – реанимобили с максимальным набором медицинского оборудования для оказания экстренной помощи тяжелобольным.
Срок службы одной кареты неотложки составляет около пяти лет. Это означает, что ежегодно около 100 машин из 660, работающих в Свердловской области, нужно заменять.
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