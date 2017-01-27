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"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на СицилиюСегодня в 17:44

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На лето.

"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на средиземноморский остров Сицилия. Рейс в Катанию из Екатеринбурга будет выполняться с 3 июня по воскресеньям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Остров Сицилия, который омывают три моря, известен вулканом Этна, а также большим количеством памятников античности. Это маленькая часть Италии со своей историей, где кроме песчаных пляжей туристов ждут знаменитые эвкалиптовые и цитрусовые рощи.

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