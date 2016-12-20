По жалобе мэрии.

Администрация Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с просьбой проверить похоронщиков, которые выдают себя за работников МУП "Комбинат специализированного обслуживания".

Сотрудники ряда ритуальных агентств предъявляют клиентам красные корочки в доказательство, что они якобы от муниципального предприятия. При этом стоимость их услуг может значительно превышать ценник комбината спецобслуживания сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.