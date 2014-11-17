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Уральские дети бросаются под колеса машинСегодня в 18:09

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Включаясь в опасную игру.

До Урала докатилась смертельно опасная игра "Беги или умри!". Ее суть в том, что дети должны перебежать как можно ближе перед движущимся транспортом и уцелеть. При этом их друзья снимают опасное развлечение на видео.

Жуткая забава уже распространилась по Екатеринбургу. Прохожие не раз видели школьников, перебегающих дорогу прямо перед троллейбусом, автобусом или трамваем. С такой же проблемой столкнулись на Южном Урале.

"Водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги, и учитывать тот факт, что они могут броситься или побежать прямо под колёса. Также нужно, чтобы особое внимание уделяли родители детям и беседовали о поведении рядом с проезжей частью", - прокомментировали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Миасса.

Стоит добавить, что ранее среди школьников была популярна другая опасная игра - "собачий кайф". Она заключалась в том, что ребенок, перетягивая шею любым подручным предметом и при этом часто дыша, как собака, должен довести себя до галлюцинаций. В 2011 году от этого в Копейске умер школьник. В 2010 году при аналогичных обстоятельствах в нижнесергинском детдоме скончалась 11-летняя девочка.

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