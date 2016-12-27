Тушить свалку под Верхней Пышмой помогут специалисты из КраснодараСегодня в 18:17
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Советом.
Мусорная свалка в свердловском поселке Красный продолжает гореть, травя дымом всю округу. Несмотря на попытки тушения, горение стало еще интенсивнее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава свердловского отделения ОНФ Жанна Рябцева по итогам проверки полигона совместно с прокуратурой и министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области.
По ее словам, администрация Верхней Пышмы выделила для ликвидации горения снег, однако это не помогло. В отделение ОНФ обратились специалисты по тушению аналогичных пожаров из Краснодара. "По их мнению, в такой запущенной ситуации тушить возгорание можно только с использованием специальных реагентов", - пишет Жанна Рябцева, отметив, что этот вопрос будет прорабатываться с местными ответственными лицами.
Прокуратура Верхней Пышмы намерена обратиться в ГУ МЧС по Свердловской области с просьбой помочь в тушении полигона, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что ранее свердловская прокуратура направила иск в суд о закрытии свалки и рекультивации земельного участка под ним. Причиной стали нарушения законодательства, допущенные оператором полигона – компанией "Благо-С".
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