Екатеринбургские пенсионеры устроят "прощальный" митингСегодня в 18:01
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Отправившись в последний льготный рейс.
"Партия пенсионеров за справедливость" анонсировала на 30 января 2017 года акцию протеста против изменения стоимости льготного проезда. Днем сотня активистов проедет на общественном транспорте мимо горадминистрации, после чего проведет митинг на площади Труда. Акция носит название "Прощальный льготный рейс", сообщает "Уралинформбюро".
Как поясняют в партии, с 1 февраля 2017 года стоимость месячного льготного проездного в Екатеринбурге вырастет с 426 до 1000 рублей. Компенсация же за его покупку так и останется на уровне 400. То есть пенсионеры должны будут доплачивать 600 рублей за услугу, которая им должна предоставляться бесплатно.
В общей сложности от нововведения пострадает порядка 120 000 льготников, проживающих в Екатеринбурге.
Сбор участников акции назначен на 15.00 на остановке ДК ВИЗ.
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