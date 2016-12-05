Ради туристов из РФ.

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями. О внедрении новшества рассказал генеральный директор Denizbank Хакан Атеш на открытии саммита World Tourism Forum. Проект реализуется совместно со Сбербанком.

Гости из РФ смогут проводить все необходимые операции через банкоматы и снимать рубли без комиссии. Ряд отелей уже сейчас готовы предоставлять услуги за рубли.

В дальнейшем Россия и Турция намерены перейти на "деревянный" в двусторонней торговле, передает "Уралинформбюро".