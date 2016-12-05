Турция переходит на рубли30 января в 08:14
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Ради туристов из РФ.
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями. О внедрении новшества рассказал генеральный директор Denizbank Хакан Атеш на открытии саммита World Tourism Forum. Проект реализуется совместно со Сбербанком.
Гости из РФ смогут проводить все необходимые операции через банкоматы и снимать рубли без комиссии. Ряд отелей уже сейчас готовы предоставлять услуги за рубли.
В дальнейшем Россия и Турция намерены перейти на "деревянный" в двусторонней торговле, передает "Уралинформбюро".
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