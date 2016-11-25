Вейперы ждут от Apple "затяжку" марихуаны30 января в 09:03
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Заявка на патент уже подана.
Apple планирует начать выпуск электронных парогенераторов - так называемых вейпов. Корпорация уже подала заявку на патент, пишет Daily Mail. Издание полагает, что устройство будет предназначено под использование марихуаны.
Согласно чертежам, оно будет похоже на цилиндр. Указано, что использовать в вейпе можно как жидкие, так и твердые вещества. Главным преимуществом станет экономия – как самого вещества, так и энергии, затраченной на охлаждение, передает "Уралинформбюро".
О марихуане в заявке не говорится ни слова, однако она была подана в Калифорнии, где употребление вещества разрешено в небольших дозах. Предполагается, что производством вейпов будет заниматься компания Cupertino.
По прогнозам экспертов, рынок электронных парогенераторов к 2021 году достигнет 32 миллиардов долларов.
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