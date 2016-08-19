Если удастся.

29 января в Нижнем Тагиле по горе Долгой сошла "Первая лавина-2017". Любители горных лыж и сноубординга спустились по километровой трассе, освещая себе путь фонариками.

На старт вышли 373 экстремала - это почти в полтора раза больше изначально планировавшегося числа участников. Фонарики крепили и на головы, и на грудь, кто-то держал в руках, а кто-то приспособил "фары" прямо на лыжи или сноуборд.

Участники флешмоба метят в Книгу рекордов Гиннесса. Как рассказал "Уралинформбюро" организатор акции Владимир Ольховиков, попасть туда в 450 раз (!) дешевле, чем получить официальный статус российского рекорда - 5 долларов против 135 тысяч рублей. Заявка на регистрацию самого массового в мире спуска с горы с фонариками будет подана уже сегодня.

Очевидцы делятся кадрами светящейся "лавины" в соцсетях.

В ожидании старта.

А вот так крепили фонарики.

Поехали!

Фото: Виктор Коваль, "ВКонтакте"

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