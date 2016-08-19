Уральцы "влетят" в Книгу рекордов Гиннесса светящейся лавиной30 января в 09:33
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Если удастся.
29 января в Нижнем Тагиле по горе Долгой сошла "Первая лавина-2017". Любители горных лыж и сноубординга спустились по километровой трассе, освещая себе путь фонариками.
На старт вышли 373 экстремала - это почти в полтора раза больше изначально планировавшегося числа участников. Фонарики крепили и на головы, и на грудь, кто-то держал в руках, а кто-то приспособил "фары" прямо на лыжи или сноуборд.
Участники флешмоба метят в Книгу рекордов Гиннесса. Как рассказал "Уралинформбюро" организатор акции Владимир Ольховиков, попасть туда в 450 раз (!) дешевле, чем получить официальный статус российского рекорда - 5 долларов против 135 тысяч рублей. Заявка на регистрацию самого массового в мире спуска с горы с фонариками будет подана уже сегодня.
Очевидцы делятся кадрами светящейся "лавины" в соцсетях.
В ожидании старта.
А вот так крепили фонарики.
Поехали!
Сегодня день положительных эмоций !!!! Набрались сил и вдохновились! Какая крутая штука #перваялавина !!!! Такие вещи надо делать почаще !!! Организаторы молодцы!!! Ребята которые катались - супер!!! Я в восторге!!! Чуток сняла , на скорую руку , неудержалась!!! #горадолгая горадолгая2017 #зима #сноуборд #книгарекордовгинесса #вотэтокруть
Фото: Виктор Коваль, "ВКонтакте"
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