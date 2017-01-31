×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Селфи-палки заменит летающий чехол30 января в 09:42

  • Текст

С камерой.

В США стартовали продажи гаджета Selfly, который является беспилотным дроном для смартфонов. Он позволяет делать снимки с небольшой высоты, пишет Oane.ws.

Устройство оснащено 8-мегапиксельной камерой, способной снимать в разрешении Full HD. Во время фотографирования изображение передается на смартфон в режиме онлайн и сохраняется в памяти телефона.

Новинка способна перегруппировываться в универсальный чехол для смартфона, который подойдет для любого девайса с разрешением экрана не более 6 дюймов.

По сути, гаджет является альтернативой для селфи-палок. Однако минусом устройства стала слабая батарея, заряда которой хватает лишь на 5-7 минут.

Стоимость чехла-беспилотника составляет 79 долларов, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медведи" затеяли вертикаль

"Медведи" затеяли вертикаль

Для депутатов.

Остановите Новгородцева!

Остановите Новгородцева!

Пока Асбест не задохнулся.

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus