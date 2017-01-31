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С камерой.

В США стартовали продажи гаджета Selfly, который является беспилотным дроном для смартфонов. Он позволяет делать снимки с небольшой высоты, пишет Oane.ws.

Устройство оснащено 8-мегапиксельной камерой, способной снимать в разрешении Full HD. Во время фотографирования изображение передается на смартфон в режиме онлайн и сохраняется в памяти телефона.

Новинка способна перегруппировываться в универсальный чехол для смартфона, который подойдет для любого девайса с разрешением экрана не более 6 дюймов.

По сути, гаджет является альтернативой для селфи-палок. Однако минусом устройства стала слабая батарея, заряда которой хватает лишь на 5-7 минут.

Стоимость чехла-беспилотника составляет 79 долларов, передает "Уралинформбюро".