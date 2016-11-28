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Люди станут бессмертными до конца века30 января в 11:58

Но устанут жить.

Достижения науки позволят человечеству забыть о смерти уже в XXI веке. Об этом заявил перуанский ученый Сантос Брузо в Каире на международном симпозиуме геронтологов – исследователей процесса старения.

Брузо не стал конкретизировать, какая именно технология позволит добиться подобного результата, передает "Уралинформбюро". К тому же, по его словам, люди будут не рады бессмертию.

"Люди морально устают жить, потому бесконечное продление жизни – самое изощренное насилие", – подчеркнул ученый.

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"Полуфабрикат" бессмерти

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Сергей 30 января в 21:53

А простой инженер из Воронежа может со всей полнотой ответственности и при любой аудитории сказать, что уже сегодня, можно продлевать жизнь. Причем, срок жизни можно продлевать практически бесконечно без применения каких либо лекарственных препаратов, химического, или медицинского вмешательства. Срок жизни можно продлить на 10,15,20 лет. И это не голословно, так как на сегодня существуют приборы, которые могут зафиксировать этот процесс. Процесс омоложения организма.


с уважением Комаров С.В

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