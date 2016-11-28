Но устанут жить.

Достижения науки позволят человечеству забыть о смерти уже в XXI веке. Об этом заявил перуанский ученый Сантос Брузо в Каире на международном симпозиуме геронтологов – исследователей процесса старения.

Брузо не стал конкретизировать, какая именно технология позволит добиться подобного результата, передает "Уралинформбюро". К тому же, по его словам, люди будут не рады бессмертию.

"Люди морально устают жить, потому бесконечное продление жизни – самое изощренное насилие", – подчеркнул ученый.

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