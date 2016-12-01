Индия и Китай оказались богаты на мужей30 января в 12:06
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Там выбор больше.
Росстат опубликовал данные о количестве женщин и мужчин в разных странах мира. Практически везде отмечен численный перевес дам над кавалерами. Однако в некоторых странах все же больше шансов найти мужа, передает "Уралинформбюро".
Так, в Индии доля мужчин составляет 51,8%, в Китае - 51,2%. Превалирует сильный пол также в Таджикистане (50,6%), Норвегии (50,3%), Турции (50,2%) и Узбекистане (50,1%).
Идеальный баланс численности зафиксирован в Республике Корея, где мужчин и женщин равное количество. Близки к ней Швеция и Австралия, где представительниц прекрасного пола 50,1% и 50,2% соответственно. Минимальный перевес женщин наблюдается также в США, Канаде, Дании, Испании, Бразилии, Бельгии, Нидерландах и Азербайджане.
При этом мужья в дефиците в Латвии и Литве, где мужчин всего 45,8% и 46,1% населения соответственно. В России их насчитали 46,3%. Причем традиционно мальчиков рождается больше, однако смертность среди мужчин выше.
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