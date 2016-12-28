В России нашли лекарство от наркозависимости30 января в 12:18
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"Волшебную" молекулу испытают на животных.
Российские ученые создали молекулу, которая мешает получать удовольствие от наркотиков. На ее основе к 2023 году создадут лекарство против зависимости, сообщают "Известия".
Новый препарат не будет пропускать наркотические вещества в мозг, и человек перестанет получать от них наслаждение. Это снимет зависимость от героина, морфина и дезоморфина. Но процесс лечения может занять до двух лет.
Испытания препарата на животных начнутся в 2017 году. Если их результаты будут удовлетворительными, ученые опробуют новинку на людях, передает "Уралинформбюро".
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