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Женщины влюбляются за 45 секунд30 января в 12:46

  • Текст

С шестого взгляда.

Чтобы влюбиться, женщине нужно меньше минуты, подсчитали британские ученые. За 45 секунд подсознание дамы распознает спутника как привлекательного. За это время женщина успевает бросить на будущего избранника шесть взглядов. Она оценивает жесты, мимику, внешний вид и даже запах, сообщает "Уралинформбюро".

Но здесь речь идет о лишь о легкой влюбленности, серьезные же чувства зреют долгое время.

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