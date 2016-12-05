Мой до дыр: в Японии создали смартфон для чистюль30 января в 12:52
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Его можно драить в горячей воде с мылом.
Японская компания Kyocera презентовала новый водонепроницаемый смартфон Rafre Kyocera – его можно мыть в горячей воде с мылом. Телефон предназначен для тех, кто боится бактерий на своем гаджете. Ожидается, что он поступит в продажу в марте 2017 года, пишут федеральные СМИ.
Технические характеристики новинки выглядят скромно. Он будет оснащен 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти, процессором Qualcomm и 5-дюймовым экраном с разрешением 1280х720 пикселей. Также предусмотрены две камеры - 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная, передает "Уралинформбюро".
Примечательно, что в смартфоне нет традиционного динамика. Его заменит система Kyocera Smart Sonic Receiver, которая передаёт звук путем микровибрации.
Ожидается, что Kyocera Rafre будет продаваться только в Японии. Цена новинки пока неизвестна.
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