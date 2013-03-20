"РН-Пурнефтегаз" помогает растить робототехников30 января в 16:03
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Со школьной скамьи.
ООО "РН-Пурнефтегаз" закупило двух роботов LEGO серии NXT для "Станции технического творчества", созданной на базе губкинской средней школы №4.
Основной профиль деятельности станции – обучение детей азам робототехники, компьютерного дизайна и программирования. В игровой форме школьники осваивают принципы кибермеханики и практические навыки конструирования роботов. Для этого используются высокотехнологичные и дорогостоящие конструкторы LEGO.
В Губкинском перспективным направлением занимаются около 300 мальчишек, среди них немало детей работников "РН-Пурнефтегаза".
"Станция технического творчества" была создана в сентябре 2016 года и остро нуждается в оборудовании, в первую очередь наборах для конструирования. Поэтому помощь нефтяников из "РН-Пурнефтегаза" оказалась свовременной.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "РН-Пурнефтегаз", предприятие и в дальнейшем планируется поддерживать юных робототехников.
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