Аппетиты "Платона" поумерят30 января в 14:03
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Слегка.
Тарифы системы "Платон" увеличат меньше, чем в два раза, как ранее заявлял Минтранс РФ. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович, пишут федеральные издания.
Окончательное решение будет принято на заседании правительства весной. Точная дата пока неизвестна, передает "Уралинформбюро".
"Транспортную подать" для большегрузов ввели осенью 2015 года. Собранные средства идут на восстановление дорожного полотна, поврежденного фурами. Ранее Минтранс РФ заявлял о том, что в апреле тариф вырастет до 3,06 рублей за километр. Увеличивать его планировалась в два этапа.
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