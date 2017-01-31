В Екатеринбурге закрылся старейший магазин "100 000 книг"30 января в 14:23
- Текст
На Челюскинцев.
В Екатеринбурге 29 января закрылся магазин сети "100 000 книг" на улице Челюскинцев. Это был один из старейших книжных в городе, передает "Уралинформбюро".
Как говорится на сайте сети, магазин прекратил работу из-за расторжения договора аренды. Сейчас у "100 000 книг" остался только один магазин – на улице Декабристов.
Стоит напомнить, что ранее еще одна точка продаж сети размещалась в здании типографии "Уральский рабочий" на Ленина. Однако несколько лет назад он был закрыт, уступив место магазину московской сети "Читай-город". "100 000 книг" переехал на Тургенева, но и там не смог остаться на плаву.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:00
Toyota Corolla вырулила на первую строчку мирового топа
По объему продаж.Сегодня в 10:55
Солнечный ветер "надул" на Луну кислород
С Земли.Сегодня в 10:51
В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
Легковушка вылетела на встречку.Сегодня в 10:46
Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
В день рождения Ельцина.Сегодня в 10:36
В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиков
Ночью.Сегодня в 10:32
Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать
Против новых тарифов.Сегодня в 10:11
Россиян лишают Паралимпиады-2018
За допинговые "грехи".Сегодня в 10:05
21-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
На Гурзуфской.Сегодня в 09:56
Deutsche Bank заплатит 425 миллионов долларов за вывод капитала из РФ
Через скупку акций.Сегодня в 09:49
В Южноуральске 20-летняя угонщица угодила в ДТП
У нее не было прав.Сегодня в 09:44
Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
В холле гостиницы.Сегодня в 09:10
Ученые разгадали феномен "предсмертного кино"
Загробная жизнь здесь ни при чем.Сегодня в 09:03
Кофе дешевле на АЗС "Газпромнефть"
В пяти городах.Сегодня в 08:57
Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
"Трешку" забрали у помощника Кинева.Сегодня в 08:25
Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Он отстранен от должности.
Главные новости
- Сегодня в 10:46Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
- Сегодня в 10:0521-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
- Сегодня в 09:44Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
- Сегодня в 08:57Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:25Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Аналитика
"Медведи" затеяли вертикаль
Для депутатов.
Остановите Новгородцева!
Пока Асбест не задохнулся.
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?