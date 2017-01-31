На Челюскинцев.

В Екатеринбурге 29 января закрылся магазин сети "100 000 книг" на улице Челюскинцев. Это был один из старейших книжных в городе, передает "Уралинформбюро".

Как говорится на сайте сети, магазин прекратил работу из-за расторжения договора аренды. Сейчас у "100 000 книг" остался только один магазин – на улице Декабристов.

Стоит напомнить, что ранее еще одна точка продаж сети размещалась в здании типографии "Уральский рабочий" на Ленина. Однако несколько лет назад он был закрыт, уступив место магазину московской сети "Читай-город". "100 000 книг" переехал на Тургенева, но и там не смог остаться на плаву.