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Серовчанин удивил YouTube "мертвой" трилогией30 января в 14:31

  • Текст

О городе, где ничего не происходит.

Серия роликов Александра Ковалева из Серова о том, что в городе ничего не происходит, зацепила интернет-пользователей. Больше всего просмотров - свыше 300 тысяч - набрал первый из клипов, снятый в частном секторе. На кадрах видны заснеженная улица и деревянные дома, передает "Уралинформбюро".

Через сутки был снят второй микрофильм "Ничего не происходит, прошли сутки...".

Ничего нового не увидел автор роликов и на третьи сутки своих наблюдений. О чем поспешил отчитаться в видеодневнике.

Однако два последних клипа не нашли особого признания у публики. Высокую популярность первого объясняет, скорее всего, пресыщенность интернет-пользователей различными происшествиями и конфликтами.

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