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Екатеринбуржцы выберут лучшего предсказателя погоды30 января в 15:05

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Среди питомцев зоопарка.

В Екатеринбургском зоопарке грядут перемены. "Заслуженного синоптика" Пуговку в этом году решили не тревожить из-за ее преклонного возраста. На смену ежихе придут сразу два оракула-стажера: еж и енот.

Колючий синоптик будет выбирать между мисочек с лакомством, а его соперник - вытаскивать из емкости с водой разноцветные камушки, каждый их которых имеет свое значение.

Фото: Мария Озорнина

Фото: Екатерина Уварова

"Чей прогноз окажется точнее, тот и станет главным предсказателем нашего зоопарка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца.

Изменится и дата проведения церемонии предсказания. Она состоится 3 февраля 2017 года, так как на 2 февраля (День сурка) приходится день памяти по жертвам крушения самолета Ту-154 в Сочи.

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