В ФАС.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании "Мегафон". Оператора подозревают в нарушении закона о защите конкуренции – установлении монопольно высоких цен.

Основанием стало повышение цен на услуги связи в международном роуминге с 12 декабря 2016 года по 38 направлениям. Рост составил от 20% до 2200%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФАС.

Рассмотрение дела начнется 6 марта 2017 года.

Стоит отметить, что в конце 2016 года ФАС сообщала о намерении проверить МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 в связи с заявлениями сотовых операторов о повышении роуминговых тарифов.