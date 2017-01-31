Проблемы в семье – не беда.

Международные конфликты и рост цен лидируют в списке страхов россиян. Таковы итоги исследования ВЦИОМ, которое проводилось накануне праздников, в декабре 2016 года.

Опрошено 1,6 тысячи респондентов в 46 регионах РФ. Опасения из-за преступности, беспорядков в стране и проблем со здоровьем отступили на второй план. Меньше всего людей волнуют потеря работы, снижение доходов и семейные неурядицы.

Социологи отмечают, что по всем пунктам граждане стали беспокоиться значительно меньше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".