×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россияне боятся войны и "кусачих" цен30 января в 14:11

  • Текст

Проблемы в семье – не беда.

Международные конфликты и рост цен лидируют в списке страхов россиян. Таковы итоги исследования ВЦИОМ, которое проводилось накануне праздников, в декабре 2016 года.

Опрошено 1,6 тысячи респондентов в 46 регионах РФ. Опасения из-за преступности, беспорядков в стране и проблем со здоровьем отступили на второй план. Меньше всего людей волнуют потеря работы, снижение доходов и семейные неурядицы.

Социологи отмечают, что по всем пунктам граждане стали беспокоиться значительно меньше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медведи" затеяли вертикаль

"Медведи" затеяли вертикаль

Для депутатов.

Остановите Новгородцева!

Остановите Новгородцева!

Пока Асбест не задохнулся.

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus